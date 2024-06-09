"Конечно, после игры все были с опущенной головой. Три момента, полумомента, можно сказать, и пропустили такие голы после стандартов. До этого не было такого. Но это хороший урок для нас перед официальными матчами на чемпионате Европе. Не надо посыпать голову пеплом после этого матча.

Нужно проанализировать, посмотреть видео. Думаю, завтра будет теория, мы посмотрим и сделаем выводы. Мы создали достаточно много моментов в этом матче. Это очень важно, потому что в матче с Германией соперник был выше по уровню, и игра была очень тяжелая. Много в обороне играли.

Ребров: Мы и проводим товарищеские матчи для того, чтобы делать в них ошибки

С Польшей мы уже создали много моментов. Забили гол, но могли забить больше. Во втором тайме могли как забить, так и пропустить. Это футбол, здесь нужен результат. Впрочем, мы готовимся к Евро, и очень важно, что те, кто не играл против Германии, получили минуты. Для функционального тонуса это очень хорошо. Будем готовиться к следующему матчу и для чемпионата Европы

Как отреагировал Ребров? Он очень раздражен был, потому что мы работали над стандартами 2-3 дня и пропустили такие мячи. Будем анализировать завтра, посмотрим, что нам надо делать в следующих матчах, чтобы не допускать таких ошибок", – резюмировал Малиновский в разговоре с пресс-службой УАФ.

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