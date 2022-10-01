Журналист Михаил Спиваковский озвучил потенциальную зарплату Сергея Реброва в национальной команде, если тот ее возглавит.

"Зарплата Реброва в Аль-Айне – 3 плюс миллиона евро в год. Это очень большая зарплата, но в УАФ, и в сборной Украины Ребров почти стопроцентно согласится на меньшие деньги.

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И это будет примерно вдвое меньше, чем было у Андрея Шевченко, зарабатывавшего в сборной 3 миллиона евро в год чистыми. Долю этой суммы составляли премиальные для его ассистентов, но в целом сумма была такова.

Если Павелко и Ребров договорятся о сотрудничестве, то это будет зарплата где-то в районе 1-1,5 млн евро", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, контракт Реброва с Аль-Айном действует до лета 2023 года.

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