Ребров будет зарабатывать в Ференцвароше 1,5 млн евро в год

Новоиспеченный наставник Ференцвароша Сергей Ребров будет получать значительную сумму по меркам венгерского чемпионата.

Украинский специалист будет получать в венгерском Ференцвароше больше 1,5 евро в год, сообщает издание sport.ua.

Ребров официально возглавил Ференцварош

Напомним, сегодня лидер чемпионата Венгрии официально объявил о назначении главным тренером клуба Сергея Реброва. О сроке действия контракта пока не известно.

Стоит отметить, что в бывшем клубе, аравийском Аль-Ахли, Ребров зарабатывал 2,4 млн евро в год.

Переговоры с Ференцварошем вел агент Реброва – Шандор Варга.

Ребров: Согласился возглавить Ференцварош после разговора с президентом клуба