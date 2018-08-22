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Ребров будет зарабатывать в Ференцвароше 1,5 млн евро в год

16:33 66 Читати українською
Ребров будет зарабатывать в Ференцвароше 1,5 млн евро в год
Сергей Ребров / Фото из соцсетей

Новоиспеченный наставник Ференцвароша Сергей Ребров будет получать значительную сумму по меркам венгерского чемпионата.

Украинский специалист будет получать в венгерском Ференцвароше больше 1,5 евро в год, сообщает издание sport.ua.

Ребров официально возглавил Ференцварош

Напомним, сегодня лидер чемпионата Венгрии официально объявил о назначении главным тренером клуба Сергея Реброва. О сроке действия контракта пока не известно.

Стоит отметить, что в бывшем клубе, аравийском Аль-Ахли, Ребров зарабатывал 2,4 млн евро в год.

Переговоры с Ференцварошем вел агент Реброва – Шандор Варга.

Ребров: Согласился возглавить Ференцварош после разговора с президентом клуба

Теги
Сергей Ребров Сергей Ребров Мир Ференцварош Ференцварош Венгрия
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