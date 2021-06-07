Ребров будет зарабатывать около 4 млн евро в год в Аль-Айне, сообщает издание index.hu.

Ребров официально нашел новое место работы

Также отмечается, что контракт специалиста с клубом из ОАЭ рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Ребров покинул Ференцварош после трех чемпионств подряд и сенсационного выхода в групповой этап ЛЧ 2020/21. Кроме этого, Сергей Станиславович возглавлял Аль-Ахли из Джидды и киевское Динамо. Вчера, 6 июня, специалист официально стал наставником Аль-Айна из ОАЭ.

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