Ребров будет получать невероятную сумму в Аль-Айне, – СМИ
12:20 - Читати українською
Стала известна зарплата украинского наставника Сергея Реброва в Аль-Айне из ОАЭ.
Ребров будет зарабатывать около 4 млн евро в год в Аль-Айне, сообщает издание index.hu.
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Также отмечается, что контракт специалиста с клубом из ОАЭ рассчитан до лета 2022 года.
Напомним, что Ребров покинул Ференцварош после трех чемпионств подряд и сенсационного выхода в групповой этап ЛЧ 2020/21. Кроме этого, Сергей Станиславович возглавлял Аль-Ахли из Джидды и киевское Динамо. Вчера, 6 июня, специалист официально стал наставником Аль-Айна из ОАЭ.
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