Ребров без Ярмоленко вышел на вершину чемпионата – Аль-Айн разбил прямого конкурента с 3 экс-игроками АПЛ
Потеря Андрея Ярмоленко не мешает Аль-Айну продолжать серию мощных результатов.
Чемпионат ОАЭ, 19 тур
Аль-Вахда – Аль-Айн – 0:3
Голы: Едвай, 25, Лаба, 65, Канеду, 68
Удаление: Алькарби, 56 (АВ)
Команда Реброва получила шанс выйти в лидеры турнирной таблицы, но соперник был непростым. Аль-Вахда имела столько же очков (37) и может похвастаться 3 игроками с большим опытом на уровне АПЛ – хавбеки Аллан, Адриен Силва и вингер Матеус Перейра.
Гости вышли вперед благодаря курьезному голу Едвая на 25-й минуте. Вице-чемпион мира явно планировал верховую передачу, но мяч с расстояния в 35 метров идеально закрутился под перекладину ворот.
В дебюте второй половины Аль-Вахда осталась в меньшинстве – Алькарби наказали прямой красной за грубый подкат в центре поля. Подопечные Реброва быстро воспользовались преимуществом, добив соперника двойным ударом. Лаба с нескольких метров занес мяч в ворота, а Канеду замкнул прострел левого защитника Эрика. Бразилец выдал роскошный спринт, напомнив, почему им интересовался Шахтер.
Аль-Айн одержал вторую победу подряд 3:0 и по крайней мере временно вырвался на вершину. Завтра команду Реброва могут сместить Аль-Ахли (-1 очко) и Аль-Васл (-2).
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