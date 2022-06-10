Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров признался, что хочет пригласить в свою команду украинских игроков.

"Украинские футболисты? Пытаемся подписать, но фамилии назвать не могу.

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Сейчас нет смысла называть фамилии, и кто где играет. Пока идет переговорный процесс", – сказал Ребров в комментарии FanDay.

Напомним, по итогам прошедшего сезона украинский специалист завоевал с Аль-Айном золотые медали чемпионата и Кубок ОАЭ.

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