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Ребров – о возвращении в Киев: Тренерское кресло Динамо – это электрический стул

16:01 - Читати українською
Ребров – о возвращении в Киев: Тренерское кресло Динамо – это электрический стул
Сергей Ребров и Игорь Суркис / Фото ФК Динамо

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров раздраженно ответил на вопрос о предложении снова возглавить Динамо.

"О Динамо, мне кажется, вообще некорректно говорить: у команды есть тренер. И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега.

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Тренерское кресло в Динамо – как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч Шахтеру – и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая иногда совершенно безумные варианты. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом обязательно узнаете", – заявил Ребров для FootClub.

Напомним, украинский специалист досрочно оформил чемпионство в венгерском первенстве с Ференцварошем.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ференцварош Ференцварош Игорь Суркис Сергей Сергей Ребров Украинцы за рубежом
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