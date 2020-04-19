Ребров – о возвращении в Динамо: Возможен любой вариант

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров считает неуместными категоричные высказывания о возможном возвращении в Динамо.

"Я болею за Динамо и надеюсь, что в следующем сезоне киевляне дадут бой и постараются выиграть чемпионат. У каждой команды есть светлые и черные полосы. Надеюсь, что команда вернет свою былую славу.

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Общение с Суркисом? Давно с ним общался, но мы с ним всегда были в хороших отношениях, всегда с уважением относился к нему. Динамо дало мне шанс стать тем, кем я стал. Возвращение в киевский клуб? Возможен любой вариант. Работа тренером – это не контракт игрока, который может "сидеть ровно" пять лет. Завтра может произойти все, что угодно", – сказал Ребров в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 год. За этот период специалист дважды с киевским клубом выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

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