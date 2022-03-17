"К сожалению, существует категория людей, которые понимают, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны. Возможно, у кого-то есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают и сидят молча. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине.

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Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью – и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, мол, несколько недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очистится от таких людей", – цитирует Реброва Команда1.

Напомним, после начала войны Тимощук остался работать в России и никоим образом не поддержал Украину. Недавно УАФ лишила Тимощука всех регалий – исключила из реестра игроков сборной, аннулировала тренерский диплом и отобрала награды, полученные за время карьеры.

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