"Я благодарен игрокам за то, как они реагировали, как они отыграли со Словакией. И сегодня, я думаю, все видели, что мы пытались выиграть эту игру, создавать моменты. Было достаточно моментов, но мы играли против одной из топовых сборных, и это было очень тяжело. К сожалению, мы не использовали моменты. Сегодня никаких претензий к игрокам нет.

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Даже не спрашивал, какой результат в параллельном матче. Мы должны концентрироваться на нас. Много имели моментов. К сожалению, мы играли против очень сильного оппонента.

Сначала мы не планировали играть с тремя центральными защитниками, но когда получил травму Михаил Мудрик, выбрали этот вариант, потому что действительно нужно было создавать больше нагрузки на штрафную площадку соперника. Только вчера один раз попробовали эту схему на тренировке и сегодня вышли так играть. И это не просто, потому что противостояли одной из топ-команд.

Посмотрим, что с Мудриком. Говорили, что где-то две недели пропустит. Но нам сейчас какая разница?

У нас самая молодая команда на Евро, это очень большая перспектива, но да – мы расстроены. Я смотрю в будущее, и сборная Украины будет очень конкурентоспособной.

Очень благодарны болельщикам. Их сегодня очень много было украинцев, и они действительно поддерживали нас. Как я говорил, сегодня ребята отдали все, показали характер. К сожалению не победили, но считаю, что эту игру можно занести в позитив", – сказал Ребров в комментарии Суспільне Спорт.

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