“Когда я разговариваю с тренерами команд, то почти все они "за". Они понимают, что из U-21 они могут брать игроков, которые помогут им в будущем.

Заря выступила против возобновления чемпионата U-21: "Давайте лучше эти средства направим на то, чтобы выиграть эту проклятую войну"

С другой стороны сейчас много команд, которые уже используют игроков U-19. Как я говорил, возвращение чемпионата U-21 – это мое желание. Я хочу, чтобы у нас было больше молодых футболистов, которые будут получать игровую практику. Я разговариваю с тренерами и руководителями клубов.

Сейчас это невозможно. Но в будущем... Я и в дальнейшем как-то буду пытаться решить этот вопрос. Для молодежной сборной и для меня это важно", – сказал Ребров в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, ряд команд уже выступил против возобновления чемпионата U-21. О нежелании выбрасывать деньги на ветер заявили Заря, Рух, СК Днепр-1 и другие.

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