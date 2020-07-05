Ребров – о Ярмоленко: В Англии надо работать над собой – другого пути нет

Украинский наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров поддержал полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, забившего победный гол в ворота Челси (3:2) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

"Я рад, что Андрей восстановился после травмы. Надеюсь, после этого гола тренер будет больше доверять ему. Мне всегда нравилось работать с Ярмоленко. Он очень порядочный парень, всегда переживает за команду. У него хороший уровень. Я надеюсь, после гола в ворота Челси Андрей будет получать больше игрового времени и будет всех нас радовать.

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В Англии, чтобы добиться успеха – нужно работать над собой. Другого пути нет. И это в любой команде. А в такой хорошей команде, чтобы попасть в состав, нужно много работать. В Вест Хэме большая конкуренция. Верю, что у Андрея прибавится уверенности, а у тренера появится доверие к футболисту", – сказал Ребров в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Ребров защищал цвета Вест Хэма в сезоне 2004/05, сыграл за лондонскую команду 32 поединка во всех турнирах и забил 2 гола.

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