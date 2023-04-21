"До завершения своего нынешнего контракта с клубом я больше не буду говорить на эту тему. Я уважаю свой контракт и свой клуб, в котором я работаю. Сейчас Аль-Айн – единственная команда в ОАЭ, которая соревнуется в трех турнирах – два Кубка и мы боремся за чемпионство. Я не знаю, что у нас из этого получится. Но я уверен, что мы будем бороться до конца и будем стараться максимально удачно выступать во всех турнирах. И в этой ситуации я хочу максимально сосредоточиться на своей команде. И я не собираюсь ничего комментировать, никакие публикации. Потому что сейчас, если Ребров что-то не прокомментировал, то у него есть что-то за спиной. Считают, что я что-то скрываю.

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Еще раз повторяю: я уважаю свою страну, уважаю национальную сборную своей страны, уважаю тех тренеров, которые работали и работают там. И, если вы спросите мое мнение, то я скажу, что в Украине достаточно квалифицированных тренеров, работу которых я уважаю, и которые работают в Украине. Тот же Юрий Вернидуб, Роман Григорчук, тот же Виктор Скрипник. Они работают и делают это успешно много лет. Я считаю, что Ребров – это не единственный кандидат на позицию главного тренера национальной команды. Я назвал много тренеров, которые достойны сборной. Тот же Юрий Калитвинцев может претендовать.

И мне очень неприятно было слышать слова Мирона Маркевича. Которого я уважаю, который очень успешно работал в Украине, недолго, но работал со сборной. Он понимает, что такое ежедневный труд тренера, насколько это сложно. И когда он заявляет на всю страну, что Украина ждет Мессию, то он оскорбляет себя. Не меня, не ассоциацию. Я не знаю, что он хотел показать этим. Я считаю, что в Украине достаточно тренеров. Это не моя прерогатива. Это не я выбираю тренера национальной сборной. И я не виноват, что у меня контракт до конца июня. Я сам буду принимать решение.

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Те комментарии, которые доходят отсюда – я комментирую свое будущее местным журналистам. И если там кто-то услышал слово "Иншалла" и как-то его перевел... Кто бывал в ОАЭ, знает, что это слово произносится здесь после многих ситуаций. И слово "Иншалла" подразумевает вообще все. Даст Бог – значит даст. Не даст – тоже хорошо. Это слово означает: "Окей, подождите и вы обо всем узнаете". А сейчас это слово интерпретируют, будто я сказал "Даст Бог и я продлю контракт с Аль-Айном".

Еще раз, я уважаю свою команду, свою работу, еще больше я уважаю национальную сборную своей Украины. Но это вопрос не ко мне, а к ассоциации. Я считаю, что это должны комментировать не журналисты, а представители УАФ. А не адресовать это все ко мне. Потому что сейчас складывается впечатление, что всех уже Ребров достал. А я сижу здесь, спокойно работаю и вообще ничего об этом не знаю, когда мне звонят мои друзья и говорят: "Слушай, то, что происходит в Украине, это не нормально".

Поэтому сейчас я хотел бы еще раз прокомментировать ту ситуацию, которая есть, и еще раз сказать: я никогда не отказывался работать со сборной Украины. Особенно в той ситуации, в которой находится наша страна. Но я хочу, чтобы все уважали меня и мой контракт с Аль-Айном, дали мне доработать, и тогда я приму решение", – поделился Ребров в интервью Telegram-каналу Бомбардир.

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