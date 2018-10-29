"Ребята, огромное вам спасибо", – Ярмоленко поблагодарил игроков Динамо за поддержку

Хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко, который продолжает восстановление от травмы, поблагодарил "бело-синих" за поддержку.

Экс-футболист Динамо Андрей Ярмоленко поблагодарил бывших одноклубников за поддержку. Киевляне перед матчем 13-го тура УПЛ против Львова одели футболки, где изображен Андрей Ярмоленко и расположена надпись "Ярмола, мы с тобой".

Динамо – Львов: киевляне вышли в футболках в поддержку Ярмоленко – фанаты тоже не остались в стороне

"Ребята огромное вам спасибо", – написал Ярмоленко в своем Instagram.

Полузащитник Вест Хэма получил травму в матче 9 тура АПЛ против Тоттенхэма. Украинец порвал ахиллово сухожилие и выбыл на 6 месяцев.

Отметим, Динамо дома минимально проиграло Львову в рамках 13-го тура УПЛ.