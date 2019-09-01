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Ребич сегодня прибудет в Италию для подписания контракта с Миланом

18:56 61 Читати українською
Ребич сегодня прибудет в Италию для подписания контракта с Миланом
Анте Ребич / Sky Sport

Милан согласовал переход хорватского форварда Анте Ребича. Хорват сегодня, 1 сентября, прибудет в Италию для подписания контракта.

Анте Ребич в шаге от перехода в Милан. По информации Sky Sport, хорват прибудет в "столицу моды" сегодня, 1 сентября, и подпишет контракт с "россонери".

Милан обыграл Брешию и одержал дебютную победу под руководством Джампаоло в Серии А

Ребич был частью невероятного Айнтрахта сезона 2018/19, который добрался до полуфинала Лиги Европы, где лишь в серии пенальти уступил Челси.

Милан после 2 туров Серии А имеет 3 очка. В последнем матче подопечные Марко Джампаоло победили новичка дивизиона Брешию (1:0).

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