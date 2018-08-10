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Ребич продлил контракт с Айнтрахтом

13:23 37 Читати українською
Ребич продлил контракт с Айнтрахтом
Анте Ребич / ФК Айнтрахт

Полузащитник Айнтрахта Анте Ребич подписал новый контракт с клубом.

Айнтрахт на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вингером Анте Ребичем. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

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Хорвата после удачного выступления на чемпионате мира-2018 связывали с Баварией, которую возглавил его экс-наставник игрока Нико Ковач, и Манчестер Юнайтед.

Ребич сыграл важную роль в успехе сборной Хорватии на мундиале, где "клетчатым" удалось дойти до финала турнира, уступив там сборной Франции со счетом 2:4.

Айнтрахт в сезоне 2017/2018 выиграл Кубок Германии, переиграв в финале Баварию (3:1).

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