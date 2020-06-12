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Ребич получил красную за брутальный удар в плечо соперника – видео эпизода

22:47 65 Читати українською
Ребич получил красную за брутальный удар в плечо соперника – видео эпизода
Анте Ребич / Getty Images

Форвард Милана Ребич перестарался с борьбой в матче 1/2 финала Кубка Италии против Ювентуса.

 
Анте Ребич 17’
17’ Анте Ребич

Главный арбитр встречи Даниэле Орсато удалил хорвата уже на 17 минуте.

Ювентус – Милан: стартовые составы и видеотрансляция ответного матча 1/2 финала Кубка Италии

Ребич высоко задрал ногу и едва не разбил плечо защитнику Ювентуса Данило. Рефери не церемонился с грубияном – прямая красная.

Заметим, что первый матч полуфинала Милан также доигрывал в меньшинстве из-за двух желтых Тео Эрнандеса.

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