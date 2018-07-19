Ребич близок к переходу в Баварию, – СМИ

Лига Европы — 21:15 121
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УЕФА разрешил Заре играть на Славутич-Арене квалификационный раунд Лиги Европы
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Алиссон в Ливерпуль: победители и лузеры рекордного трансфера, который может повлиять на судьбу ЛунинаАнглия — 20:40 562
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Ярмоленко снова выиграл спор в Вест Хэме – на этот раз бутсы украинца чистил ХакшабановичАнглия — 15:22 873
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Мончи подтвердил трансфер Алиссона в ЛиверпульАнглия — 14:15 316
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Милевский покинет Динамо Брест по соглашению сторон, уже есть предложения от участников квалификации ЛЕ, – агентМир — 13:40 539
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