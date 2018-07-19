Ребич близок к переходу в Баварию, – СМИ

Нападающий франкфуртского Айнтрахта и сборной Хорватии Анте Ребич вскоре может стать игроком мюнхенской Баварии.

24-летний хорват может сменить Франкфурт на Мюнхен. Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулья в своем твиттере.

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По его информации, трансфер Ребича может обойтись Баварии в 40-50 млн евро. Значительную часть этой суммы (30 %) получит Фиорентина, в составе которой нападающий был в 2013-2018 годах.

В сезоне 2017/18 Анте Ребич сыграл за Айнтрахт 25 матчей в Бундеслиге, в которых забил 6 мячей и отдал 3 ассиста. На ЧМ-2018 он был основным в составе сборной Хорватии (6 поединков, 1 гол) и завоевал серебро Мундиаля.