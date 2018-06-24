Ребич: Аргентина произвела такое плохое впечатление, что я передумал просить футболку у Месси

Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич рассказал, что передумал просить футболку у Лионеля Месси после матча против Аргентины во 2 туре чемпионата мира-2018.

"Если честно, я хотел попросить у Месси футболку для моего друга. Он большой поклонник Лео. Но аргентинцы произвели такое плохое впечатление, что я передумал просить футболку у Месси.

Мессі – безхарактерний: як найкращий гравець світу (тимчасово) перетворився у посередність

Если честно, я ожидал гораздо большего от Аргентины. Хотя бы от тех футболистов, которые играют в Премьер-лиге, которые привыкли к высокому ритму и единоборствам.

Вы видели Николаса Отаменди – на четвертой минуте Манджукич обошел его и тот начал кататься по газону. Я разочарован поведением, их несоблюдением фэйр-плей, не говоря уже о том, как они нас провоцировали. Спортсмены должны уметь проигрывать", – цитирует Ребича Goal.com.

"Сампаоли должен застрелиться с Месси одним патроном". Сокрушительная реакция соцсетей на фиаско Аргентины против Хорватии