toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

Ребич: Аргентина произвела такое плохое впечатление, что я передумал просить футболку у Месси

23 июня 18:40 252 Читати українською
Ребич: Аргентина произвела такое плохое впечатление, что я передумал просить футболку у Месси
Анте Ребич / фото: ФИФА

Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич рассказал, что передумал просить футболку у Лионеля Месси после матча против Аргентины во 2 туре чемпионата мира-2018.

"Если честно, я хотел попросить у Месси футболку для моего друга. Он большой поклонник Лео. Но аргентинцы произвели такое плохое впечатление, что я передумал просить футболку у Месси.

Мессі – безхарактерний: як найкращий гравець світу (тимчасово) перетворився у посередність

Если честно, я ожидал гораздо большего от Аргентины. Хотя бы от тех футболистов, которые играют в Премьер-лиге, которые привыкли к высокому ритму и единоборствам.

Вы видели Николаса Отаменди – на четвертой минуте Манджукич обошел его и тот начал кататься по газону. Я разочарован поведением, их несоблюдением фэйр-плей, не говоря уже о том, как они нас провоцировали. Спортсмены должны уметь проигрывать", – цитирует Ребича Goal.com.

"Сампаоли должен застрелиться с Месси одним патроном". Сокрушительная реакция соцсетей на фиаско Аргентины против Хорватии

ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Лионель Месси Лионель Месси Хорватия Хорватия Анте Ребич Анте Ребич Аргентина - Хорватия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
30
мин
Англия
15:00
Панама
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук