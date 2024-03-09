Ребенок исправил фиаско воолодаря Требла: видеообзор матча Барселона - Мальорка - 1:0
09:46 - Читати українською
Барселона дожала Мальорку в 28-м туре Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча.
Барселона в середине первого тайма заработала пенальти, но Гюндоган проиграл дуэль Райковичу. Каталонцы 70 минут не могли пробрить вратаря Мальорки пока не насыала миь гениальности Ямала.
Барселона обошла Жирону и поднялась на вторую позицию, переиграв Мальорку благодаря голу 16-летнего вундеркинда
16-летний вингер после перерыва нанес два великолепных удара. Первый Райкович едва перевел в перекладину, а вот второй идеально закрутился в девятку. 1:0 – тяжелая победа Барселоны, которая по меньшей мере временно обогнала Жирону.
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