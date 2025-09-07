Реалу устроили зверскую "мясорубку" на молодежном КЧМ – соперник Мадрида получил три удаления (ВИДЕО)
Четвертьфинал молодежного Клубного чемпионата мира между Реалом и Ривер Плейт превратился в настоящую бойню.
Команда "сливочных" U-18 одержала победу со счетом 2:0, но пережила невиданную жестокость со стороны аргентинцев. Ривер доигрывал матч в восемь человек.
Первое удаление произошло на 35-й минуте, когда Гонсало Перейра, падая, ногой влепил по голове Рубена Лопеса. После перерыва Сирило Перейра получил свою вторую желтую карточку за явный срыв атаки, а на "десерт" Эмилиано Кевадо был удален за хамский фол против Еремая Рамоса. После финального свистка команды пошли "стенка на стенку", эмоции едва удалось унять.
Реал пробился в полуфинал молодежного КЧМ, составив компанию Барселоне, Палмейрасу и Расингу.
