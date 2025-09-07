Четвертьфинал молодежного Клубного чемпионата мира между Реалом и Ривер Плейт превратился в настоящую бойню.

Команда "сливочных" U-18 одержала победу со счетом 2:0, но пережила невиданную жестокость со стороны аргентинцев. Ривер доигрывал матч в восемь человек.

Чемпионы мира одичали в матче Клубного ЧМ – палачу Украины пришлось бежать с поля от самосуда (ВИДЕО)

Первое удаление произошло на 35-й минуте, когда Гонсало Перейра, падая, ногой влепил по голове Рубена Лопеса. После перерыва Сирило Перейра получил свою вторую желтую карточку за явный срыв атаки, а на "десерт" Эмилиано Кевадо был удален за хамский фол против Еремая Рамоса. После финального свистка команды пошли "стенка на стенку", эмоции едва удалось унять.

Реал пробился в полуфинал молодежного КЧМ, составив компанию Барселоне, Палмейрасу и Расингу.

??? Las acciones de las 3 rojas para los jugadores de River sub 18 vs el Real Madrid en las semis del mundial de clubes: pic.twitter.com/c2xa0b4F72 — Mr. Asubío (@MrAsubio) September 7, 2025

