Реалу придется подождать – звезда Лиги 1 отложил свой переход в Мадрид

Трансферные планы мадридского Реала могут подвергнуться изменениям. Хавбек Ренна Эдуардо Камавинга не планирует покидать свой клуб этим летом.

Ранее сообщалось, что 17-летний анголец достиг соглашения с президентом Ренна Оливье Летангом, что останется в клубе еще на один сезон, если он сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов. После окончательной остановки чемпионата Франции "красные-черные" получили путевку в главный еврокубок. Однако, это не единственная причина, которая может помешать планам Реала. По словам главного тренера Ренна Жюльена Стефана, сам футболист понимает, что ему лучше провести следующий сезон во французском клубе.

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"Окружение футболиста оценивает его карьеру в долгосрочной перспективе. Камавинга был частью этого клуба с детства, и он очень близок к нему и людям, которых он знает здесь. Несмотря на все, что я прочитал, он хочет остаться здесь. Он знает, что ему все еще нужно зарекомендовать себя как игроку мирового класса, особенно в играх Лиги чемпионов. После этого мы увидим, как он начнет новый этап где-то еще", – цитирует Стефана AS со ссылкой на Ouest France.

К слову, Камавинга провел 36 матчей за Ренн во всех турнирах нынешнего сезона, записав в свой актив один гол и две результативные передачи.

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