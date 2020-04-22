Реалу посоветовали подписать "нового Макелеле"

Агент Ферлана Менди обратил внимание мадридцев на классного хавбека из чемпионата Франции.

Известный агент Иван Ле Ми посоветовал Реалу приобрести Баптиста Сантамарию, сообщает Marca. Он сравнил полузащитника Анже с Клодом Макелеле и заверил, что он идеально дополнит Каземиро в центре поля.

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Агент считает, что Реал должен подписать кого-то малоизвестного с хорошей статистикой. "Он молодой, достаточно опытный и очень похож на Макелеле", – говорит Ле Ми. Ранее Сантамария интересовались Вильярреал и Севилья. В текущем сезоне Лиги 1 Баптист пропустил лишь 14 минут.

Таким образом 25-летний Сантамария мог бы стать дешевой альтернативой на случай, если не удастся подписать Камавингу. Потенциальный трансфер оценивается в 10 миллионов евро.

Клод Макелеле выступал за Реал 3 года в начале нулевых. Француз в составе "галактикос" дважды победил в чемпионате Испании и выиграл Лигу чемпионов.

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