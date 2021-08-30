"Нынешняя Барселона не способна конкурировать с Баварией. Мюхнеци – очевидный фаворит нашей группы. Однако, команда Кумана обязана выйти в плей-офф минимум со второго места. С Динамо и Бенфикой не должны бы возникнуть какие-то особые трудности.

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Барса не впечатляет на старте сезона? Конечно, ведь команда перестраивается (после потери Месси – прим.), она уязвима, и любой может создать ей проблемы... Но в нормальных условиях Барса должна разбираться как с Динамо, так и с Бенфикой, учитывая кадровый потенциал "блаугранас".

Реалу будет проще. Да, мадридцы дважды уступали Шахтеру в прошлом сезоне, но они уже знают, чего ожидать от этого соперника. Думаю, они хорошо усвоили урок. Зато Интер потерял ключевого игрока и тренера, миланцы – не столь грозные, как раньше", – сказал Сантьяго Овалье.

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Напомним, по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Динамо оказалось в одном квартете с Барселоной, Баварией и Бенфикой, а соперниками Шахтера стали Реал, Интер и молдавский Шериф.

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