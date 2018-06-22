РЕАЛьный скандал: сборная Испании может остаться без тренера за 2 дня до старта ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги своим назначением в Реал спровоцировал скандал в лагере "Красной Фурии".

Новоиспеченный президент Федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес считает, что Лопетеги его предал, позволив Реалу объявить о своем назначении за 2 дня старта чемпионата мира. Главный испанский функционер был настолько разъярен в Краснодаре, что хотел уволить баскского специалиста еще вчера вечером.

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Рубиалес сильно разочарован, сообщает Marca, ведь Лопетеги фактически собственноручно нарушил подготовку "Ла Рохи" к турниру. Команда больше не сможет работать в покое, поскольку как пресса, так и футболисты будут обсуждать назначение нового главного тренера Реала в течении всего турнира. По мнению Рубиалеса, Лопетеги и Мадрид поставили себя выше интересов национальной сборной.

Некоторым членам RFEF пришлось успокаивать Рубиалеса, чтобы тот не принимал поспешных решений, которые еще больше могут навредить "Красной Фурии".

Однако Рубиалес, который в разговоре со своими коллегами отметил, что поступок Лопетеги свидетельствует об отсутствии такта, до сих пор не отказался от потенциальной отставки баска. Судьбоносным днем для сборной Испании должно стать 13 июня. Сегодня президент RFEF проведет встречу с Лопетеги тет-а-тет и поставит точку в этом деле.

А тем временем испанский канал Mediaset показал кадры напряженного разговора Лопетеги со спортивным директором сборной Испании Фернандо Йерро. Последний вел себя очень агрессивно и раздраженно жестикулировал в сторону наставника. Никому в испанской Федерации не понравился поступок баска, который ударил команду изнутри, пишет Mundo Deportivo. Сборная оказалась под огромным давлением, хотя еще даже не стартовала турнире. Далее слово за Рубиалесом...

На фото: эмоциональный разговор Йерро с Лопетеги