"Очевидно, что у Ромы все еще было желание, и даже потребность, заключить еще несколько сделок. На мой взгляд, сделки в последнюю минуту не дали бы никакого технического преимущества и, безусловно, потребовали бы значительных финансовых затрат. В следующий раз, я думаю, клуб сможет сделать это более спокойно и, возможно, даже более успешно.

Я уже говорил об этом раньше и еще раз повторю, что мы с клубом всегда были едины. У нас всегда была общая цель, с самого начала. Была связь, которую в это трансферное окно мы не смогли реализовать полностью или частично. Тем не менее, его готовность помочь была очень высокой, хотя мы все знаем, что, по сути, до 30 июня существовали трудности с финансовым фэйр-плей.

Да, трансферный рынок, безусловно, стал очень сложным из-за большого количества людей, в нем задействовано не только две команды; есть еще посредники и агенты. Поэтому, что касается Ромы, для меня, несомненно, приоритетом была фаза нападения, игра в атаке. Но, с другой стороны, реалии трансферного рынка не всегда позволяют достичь желаемого.

Я бы предпочел, возможно, получить на одного полузащитника меньше, чем на одного нападающего. Мой стиль игры, мое понимание футбола привели меня к хорошим результатам, и поэтому очевидно, что я буду искать этот путь, возможно, отличный от того, которым я строил команды раньше.

Линия атаки? Это, безусловно, самая сложная позиция, и, возможно, она требует большего внимания, больших инвестиций, и именно на нее делают ставку почти все команды. Не буду отрицать, что мне бы хотелось большего. Мы не смогли получить игрока, которого заприметили. Но если это невозможно сейчас, нам придется начать с того, что у нас есть. Я хочу вернуть Довбика [на прежний уровень]; для меня Довбык был игроком, который невероятно много работал. Бальданци - игрок, которого нужно вернуть [на предыдущий уровень].

Нам нужно улучшить игру каждого игрока. Речь не только о Пеллегрини, Довбике и Бальданци, я говорю обо всех. Но у них правильное отношение. Я очень рад этому. Мы также играем в месте, где царит большая страсть, которое поддерживает нас, которое дает нам мотивацию", – цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

