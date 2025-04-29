Руководство Реала планирует громкий трансфер на выход уже этим летом.

Последние неудачи "бланкос" побуждают к реструктуризации состава. В прошлом году Родриго требовал больше игрового времени, но получив его, не оправдал никаких ожиданий.

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Как сообщает El Chiringuito TV, Реал рассмотрит продажу бразильского вингера летом, если поступит выгодное предложение, и сам игрок изъявит желание сменить клуб. Отмечается, что 24-летний игрок ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в составе "сливочных".

Напомним, что Родриго присоединился к Реалу в 2019 году. В общем бразилец сыграл за "сливочных" в 267 матчах, в которых забил 68 голов и отдал 50 ассистов.

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