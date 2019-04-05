Реал значительно повысит зарплату Варану, чтобы сохранить француза в клубе

Мадридский Реал не намерен отпускать своего защитника Рафаэля Варана в другой клуб.

Руководство Реала намерено пойти на радикальные шаги, чтобы убедить Рафаэля Варана остаться в лагере "сливочных", сообщает AS.

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Мадридцы предложат защитнику контракт на улучшенных условиях, по которому Рафаэль будет получать 9 млн евро в год. По действующему соглашению игрок получает 6 млн евро.

По информации СМИ, 25-летний француз ранее заявил о желании покинуть королевский клуб.

В текущем сезоне Примеры Варан провел 25 матчей, в которых отметился двумя голами.

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