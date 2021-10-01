Реал зимой попытается подписать форварда Манчестер Юнайтед
11:42 - Читати українською
Мадридский клуб нуждается в усилении в атакующего звена и рассматривает вариант с Эдинсоном Кавани.
Опытный нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани попал на радары Реала, сообщает El Nacional.
Роналду провоцирует трансфер Кавани в Барселону
Мадридцы уже зимой будут пытаться оформить трансфер 34-летнего уругвайца. Действующий контракт Эдинсона с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2022-го.
В прошлом сезоне АПЛ Кавани провел 26 матчей, в которых отметился 10-ю голами. После прихода Криштиану Роналду в МЮ, Эдинсон реже появляется на поле (лишь три матча).
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