Мадридский клуб нуждается в усилении в атакующего звена и рассматривает вариант с Эдинсоном Кавани.

Опытный нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани попал на радары Реала, сообщает El Nacional.

Роналду провоцирует трансфер Кавани в Барселону

Мадридцы уже зимой будут пытаться оформить трансфер 34-летнего уругвайца. Действующий контракт Эдинсона с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2022-го.

В прошлом сезоне АПЛ Кавани провел 26 матчей, в которых отметился 10-ю голами. После прихода Криштиану Роналду в МЮ, Эдинсон реже появляется на поле (лишь три матча).

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