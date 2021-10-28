Реал зимой попытается избавиться от Азара – предложение подписать бельгийца уже получили 2 клуба АПЛ
19:39 - Читати українською
У полузащитника Реала Эдена Азара есть шанс вернуться на Туманный Альбион.
Реал предложил Челси и Ньюкаслу приобрести Эдена Азара, сообщает ESPN.
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30-летний бельгиец не является ключевым игроком команды, о чем публично намекнул главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти. Избавиться от Эдена мадридцы будут пытаться уже во время зимнего трансферного окна.
В 2019-м Реал приобрел Азара у Челси за 115 млн евро. Полузащитник не оправдал ожиданий и сейчас transfermarkt его оценивает в 25 млн.
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