Реал Зидана никогда не пропускал 4 гола – Лопетеги прервал невероятную серию уже в первом официальном матче

Реал в первом официальном матче под руководством Хулена Лопетеги потерпел болезненное поражение от земляков из Атлетико и не смог выиграть Суперкубок УЕФА. Кроме того, "Королевский клуб" впервые за очень долгое время получил в свои ворота 4 гола в одном поединке.

Реал проиграл Атлетико в матче за Суперкубок УЕФА 2018. "Сливочные" в экстра-тайме уступили своим землякам из Атлетико со счетом 2:4 и не сумели в третий раз подряд завоевать данный трофей. Интересно, что Реал проиграл финал международного турнира впервые за 18 лет.

Реал – Атлетико – 2:4 – видео голов и обзор матча

Если в атаке Реал выглядел еще довольно прилично, продолжив результативную серию, то в защите команды Лопетеги происходило без преувеличения нечто ужасное. 4 (!!!) гола в собственные ворота – это очень нетипично для "Королевского клуба" в последние годы. Столько Реал не получал в течение последних 149 матчей, сообщает Mundo Deportivo.

Во вчерашнем матче "привезли" все защитники мадридцев – Рамос и Варан выглядели статистами в эпизоде ​​с первым голом, Марсело "отличился" во время второго, а Карвахаль откровенно проиграл дуэль в моменте с 4-м мячом. Нельзя обвинять разве что Кейлора Наваса – одного из конкурентов Андрея Лунина, который, к слову, весь поединок провел на скамейке запасных.

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Интересно, что под руководством Зинедина Зидана "Сливочные" ни разу не пропускали 4 гола, а получали в свои ворота не более трех голов за игру. Лопетеги умудрился прервать впечатляющую серию Реала уже в первом официальном матче во главе "галактикос".

Кроме того, этот матч в целом и Диего Коста в частности все же продемонстрировали самую главную проблему нынешнего Реала – отсутствие центрфорварда уровня "Королевского клуба" после ухода Криштиану Роналду. Карим Бензема, несмотря на забитый гол, на фоне Диего Косты выглядел молодым и необстрелянным юношей.

Испанец делал со своими оппонентами практически все, что угодно – особенно показательный момент с первым голом в матче. Именно такого типа форварда – в меру наглого и эгоистического не хватило Реала во вчерашнем поединке. Конечно, кроме надежности у собственных ворот.

Несмотря на неудачу в поединке с принципиальным соперником, у Лопетеги еще есть время все исправить – новый сезон Примеры стартует для Реала в воскресенье матчем против Хетафе. В случае завоевания чемпионства Испании Хулену простят вчерашний провал – но с таким Атлетико и Барселоной, явно не ослабшей даже несмотря на уход Иньесты, сделать это будет невероятно сложно.

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