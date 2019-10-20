Реал зганьбився на Мальорці: чому Зідан програв ще до початку гри, а найбільша надія перетворюється в історичний провал

Реал втратив першу позицію у Прімері на полі недавнього представника Сегунди. "Футбол 24" називає головних винуватців кепського виступу "бланкос" на островах.

Мадрид програв перший поєдинок у Ла Лізі одразу після того, як Зінедін Зідан оголосив стартовий склад. З Марсело та Одріосолою, які більше нагадують відтягнутих вінгерів і забувають про свої прямі обов'язки, а також Каземіро, змушеного працювати за п'ятьох через надзвичайно обмежені оборонні якості Хамеса з Іско, "бланкос" були приречені як мінімум на пропущений гол, але вийшло ще гірше.

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Як же не згадати, що Зідан перед апріорі складною грою на Балеарах, де мучиться увесь світ, вирішив надати відпочинок Карвахалю, начебто сильно втомленого після матчів національних збірних, залишив на лаві запасних Менді, який значно краще діє поблизу власних воріт, ніж Марсело, і досить несподівано знехтував фантастичною формою молодого Феде Вальверде. Уругваєць перебуває на піку фізичних та ігрових можливостей, але цього виявилось недостатньо, щоб вийти у Пальмі з перших хвилин.

Зідан цього не помітив, або не хотів помічати, так само, як влітку француз не бачив, що Каземіро потрібен хороший дублер. 300 млн євро були витрачені, насамперед, з прицілом на майбутнє, а про сьогодення ні тренер, ні менеджмент Флорентіно Переса, схоже, не думали. Трансфер Маркоса Льоренте зараз також виглядає великим фіаско. Це ще треба вміти – віддати прямому конкуренту за чемпіонство одного зі своїх найталановитіших випускників, щоб виходити на "пляж" у Мальорці (полем "це" складно назвати) з суперніжним до боротьби дуетом Іско-Хамес в центрі поля.

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Так званий "План Б", який приносив результат у попередні роки, більше не працює. Якщо у сезон "золотого дубля" Зідан вигравав складні виїзні протистояння (Ейбар, Леганес, Гранада, Ла-Корунья, Хіхон) з футболістами найближчого резерву, то матч проти команди Вісенте Морено продемонстрував, що про схожу стратегію варто забути, принаймні до появи якісного другого ешелону.

А тепер пройдемось по персоналіях. Невиразну зустріч на "Son Moix" провела уся команда, але знайшлось щонайменше п'ятеро футболістів, яким сьогодні найбільше дістається від мадридської преси. Їх знищують з особливим смаком. Перший очевидний винуватець "балеарської ганьби" – Альваро Одріосола, який вкотре довів своєю грою, що на нього не можна розраховувати у ролі наступника Дані Карвахаля. Це абсолютно найгірший гравець у складах обох команд за версією аналітичного порталу SofaScore з ганебною оцінкою 5.7. На совісті баскського латераля – фатальний для команди Зідана швидкий пропущений м'яч (Лаго проскочив його простим фінтом) і безглузде вилучення на 74-й хвилині, після якого "бланкос" втратили навіть примарні шанси на камбек, хоча й не опускали руки до фінального свистка.

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23-річний вихованець Сосьєдада виглядає так, ніби досі перебуває на канікулах. Його подвійна помилка ледь не створила мадридцям серйозні неприємності ще на старті сезону, коли Реал зустрічався з Сельтою. Тоді лише система VAR скасувала гол Мендеса у ворота Куртуа, після якого галісійці могли повести в рахунку перед самісінькою перервою. Далі було ще декілька невиразних матчів, списаних на міжсезонну травму 30-мільйонного захисника, і зовсім свіжий провал у Мальорці. Альваро щиро заплакав, отримавши друге попередження в середині поля, проте молодого латераля після поразки критикував навіть власний партнер Тібо Куртуа: "Не думаю, що він повинен був так жорстко фолити, перебуваючи на жовтій".

Хамес Родрігес – ще один представник "Мадриду Б", який втратив чудовий шанс довести Зідану власну готовність до боротьби за основу. Видавши декілька непоганих матчів, колумбієць почав демонструвати свій головний недолік – слабку фізичну форму. Саме зірковий хавбек кинув напризволяще бідолашного Одріосолу, зупинившись десь поблизу центрального кола, а неймовірно швидкий Лаго Джуніор просто розірвав баска, який залишився без підтримки партнерів. Декілька разів Хамес просто не добігав за суперниками, через що отримував "на горіхи", зокрема, від Каземіро.

Попереду також мало що виходило – один нещасний постріл повз ворота, жодного обіграшу чи перехоплення. Якби не класний крос на Бензема, після якого француз поцілив у поперечку, про колумбійця згадували б лише у контексті стартових складів. Хамес та Іско були покликані забезпечити контроль у середній лінії, але не впорались з цим завданням. Тепер обоє можуть жорстко поплатитись.

Іско взагалі не робив чогось такого, що загрожувало б воротам Мальорки. Один абсолютно безпечний для Рейни удар, єдина гостра передача за 66 хвилин гри та регулярна втрата ритму – це все, чим запам'ятався андалусійський хавбек. Пролетівши повз заявку збірної Іспанії на поєдинки кваліфікації Євро-2020 проти Норвегії та Швеції, він начебто дев'ять днів не вилазив з тренувальної бази Реала у Вальдебебас, щоб набрати оптимальні кондиції, але все даремно. Зараз Іско нагадує лише бліду тінь футболіста, за якого Реал свого часу виклав 30 млн євро. Починаючи з сезону 2014/15 участь Іско у матчах Реала невпинно знижується: 71%, 56%, 42%, 53%, 33% та жалюгідні 13% від потенційного ігрового часу у поточній кампанії.

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Але найбільше у складі "бланкос" поки що розчаровує сербський форвад Лука Йовіч, який ризикує стати головним трансферним провалом Мадрида за всю історію, беручи до уваги співвідношення "ціна-якість" (60 млн євро, 0 голів). Молодий балканець відіграв стільки ж як Іско (66 хвилин), не завдавши жодного удару по воротах Мальорки. Ба більше, Йовіч практично не перебував у штрафному майданчику господарів, звідки і повинен був загрожувати володінням Рейни, часто-густо відтягуючись до середини поля. Менше передач (22) виконав лише Куртуа, хоча навіть бельгієць частіше торкався м'яча, ніж молодий серб – 25 разів. 8 матчів та 287 хвилин без забитого м'яча у футболці Реала – це велика проблема Зідана, який у особі екс-форварда Айнтрахта не знайшов гідного "компліменту" для Бензема.

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