Лука Модрич уже перебрался в Милан, а теперь настал черед провести Лукаса Васкеса. Реал на официальном сайте сообщил, что завтра (17 июля) состоится церемония прощания с 34-летним испанцем. Начало в 13:00 по местному времени.

Модрич официально перешел в Милан

Лукас Васкес присоединился к Реалу в 2007 году, когда ему было всего 16, и прошел все уровни молодежной системы мадридцев. После аренды в Эспаньоле он дебютировал за первую команду "сливочных" в сентябре 2015 года. С тех пор он провел за Реал 402 матча, выиграл 23 титула (5 ЛЧ, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 Ла Лиги, один Кубок Испании и 4 Суперкубка Испании), а также дослужился до звания одного из капитанов.

"Лукас Васкес образцово представляет ценности мадридского Реала, что сделало его одним из самых любимых игроков наших болельщиков. Лукас символизирует упорный труд, целеустремленность, скромность и победный дух, необходимые для успеха в этой футболке. Он игрок, который заслужил расположение и признание всех болельщиков клуба. Реал есть и всегда будет его домом", – Флорентино Перес высоко оценил уже экс-игрока клуба.

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