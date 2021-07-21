Реал затеял "кражу" еще одного игрока Баварии
21:11 - Читати українською
Полузащитник мюнхенцев Леон Горецка получил предложение перебраться в Мадрид.
Реал нацелился на полузащитника Баварии Леона Горецку, о чем уже сообщил самому игроку, утверждает Marca.
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Мадридцы намерены подписать немца летом 2022-го, когда его контракт с мюнхенцами завершится. Недавно по такой же схеме в королевский клуб перебрался Дэвид Алаба.
Леон защищает цвета Баварии с 2018-го. В прошлом сезоне Бундеслиги Горецка провел 24 матча, в которых отметился 5 голами и совершил столько же ассистов.
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