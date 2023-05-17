Карло Анчелотти задержался в самолёте и заставил свою команду прождать в аэропорту Манчестера 30 минут.

Во вторник, 16 мая, после приземления в Манчестере персонал мадридского Реала застрял в терминале примерно на полчаса. Об этом информирует Corriere dello Sport. Согласно источнику, виновником ситуации стал главный тренер команды Карло Анчелотти. Он задержался в самолёте.

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Несмотря на этот небольшой конфуз, персонал "сливочных" смиренно дождался своего тренера – никто не бушевал по этому поводу. После чего делегация мадридского клуба села на клубный автобус и уехала в отель.

Отмечается, что эта задержка не нарушила план подготовки Реала к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити. Эта встреча состоится сегодня, 17 мая.

Первый матч Реала в Мадриде с Манчестер Сити завершился вничью 1:1.

Манчестер Сити – Реал Мадрид: анонс ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов