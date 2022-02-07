Уругваец уже четвертый сезон проводит в первой команде Реала, но пока не сумел стать крепким исполнителем стартовому составу. Однако в Мадриде серьезно рассчитывают на Феде Вальверде, сообщает Marca.

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По информации источника, 23-летний полузащитник должен стать ключевой фигурой в команде. Реал задекларировал это намерение, подписав с Вальверде новый контракт перед началом сезона. Также новое соглашение имело цель отпугнуть Баварию и Ливерпуль, которые были заинтересованы в приглашении Феде.

Напомним, уругваец перебрался в систему Реала еще в 2016 году, но сначала выступал за Кастилью и Депортиво. В 2018 присоединился к первой команде Реала, за которую уже успел сыграть 128 матчей (6 голов, 7 ассистов). Действующий контракт Вальверде рассчитан до лета 2027 года.

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