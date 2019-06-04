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Реал заплатит Лиону за Менди 50 млн евро

23:02 24 Читати українською
Реал заплатит Лиону за Менди 50 млн евро
Ферлан Менди / ФК Лион

Защитник Лиона Ферлан Менди перейдет в Реал за 50 млн евро.

Реал согласовал трансфер защитника Лиона Ферлана Менди. По информации Marca, "королевский клуб" заплатит за француза 50 млн евро.

Реал официально подписал Йовича

Напомним, врач "сливочных" прилетел во Францию для того, чтобы игрок прошел медицинские тесты для Мадрида перед подписанием контракта.

Сегодня, 4 июня, Реал официально сообщил о переходе сербского нападающего Луки Йовича. Также клуб активно пытается подписать вингера Челси Эдена Азара.

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