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Реал заплатит 2 млн евро компенсации за Лопетеги

13 июня 12:40 116 Читати українською
Реал заплатит 2 млн евро компенсации за Лопетеги
Хулен Лопетеги

Реал должен заплатить за назначение Хулена Лопетеги главным тренером, ведь контракт специалиста со сборной Испании действовал до 2020 года.

Королевская федерация футбола Испании получит от мадридского клуба 2 млн евро, информирует Marca.

Напомним, Реал официально заявил, что Лопетеги возглавит "сливочных" после ЧМ-2018. Это не очень понравилось руководству федерации, которое серьезно задумалось над отставкой тренера до начала чемпионата мира.

Лопетеги был в мадридском клубе как игрок и как тренер. Правда, все это касается Кастильи – второй команды Реала. До главной сборной Испании Лопетеги успел поработать с молодежными национальными командами и Порту.

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Теги
Испания Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Испания Федерация футбола Испании
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