Мадридцы легко разгромили соперника, но надолго потеряли трех важных игроков из-за травм. Худшая ситуация у Эдера Милитао, который попрощался с сезоном из-за разрыва "крестов".

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Сегодня Реал официально подтвердил повреждения Лукаса Васкеса и Родриго. Универсал пропустит около месяца после травмы приводящей мышцы. Родриго вылетел на больший срок – 5-6 недель из-за проблем с бедром.

Оба должны пропустить матчи против Леганеса, Хетафе, Атлетика и Жироны в чемпионате Испании. Также нет шансов сыграть с Ливерпулем 27 ноября в рамках 5-го тура ЛЧ. Родриго пропустит и 6-й тур против Аталанты, а вот Васкес до 10 декабря как раз должен выходить на финишную прямую восстановления.

OFICIAL | Parte médico del @realmadrid



? Lucas Vázquez sufre una una lesión en el aductor largo de la pierna izquierda



Rodrygo sufre una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda



️ Informa @MelchorRuizCope: El gallego estará aproximadamente 1 mes de baja, y el… pic.twitter.com/LllekYHR4Z — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 11, 2024

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