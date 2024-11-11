Реал заплатил огромную цену за победу 4:0 с ассистом Лунина – еще 2 лидера пропустят суперматч ЛЧ против Ливерпуля
Победа Реала над Осасуной (4:0) в 13-м туре чемпионата Испании оказалась пирровой.
Мадридцы легко разгромили соперника, но надолго потеряли трех важных игроков из-за травм. Худшая ситуация у Эдера Милитао, который попрощался с сезоном из-за разрыва "крестов".
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Сегодня Реал официально подтвердил повреждения Лукаса Васкеса и Родриго. Универсал пропустит около месяца после травмы приводящей мышцы. Родриго вылетел на больший срок – 5-6 недель из-за проблем с бедром.
Оба должны пропустить матчи против Леганеса, Хетафе, Атлетика и Жироны в чемпионате Испании. Также нет шансов сыграть с Ливерпулем 27 ноября в рамках 5-го тура ЛЧ. Родриго пропустит и 6-й тур против Аталанты, а вот Васкес до 10 декабря как раз должен выходить на финишную прямую восстановления.
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