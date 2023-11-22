Будущее итальянского специалиста до сих пор не определено. Бразильская пресса активно пишет, что Карло Анчелотти возглавит летом их национальную команду и уже подписал контракт, а в Испании ходят слухи, что 62-летний специалист останется в Мадриде.

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Как сообщает Sport, если Анчелотти летом покинет команду, то его может заменить другой итальянец. Президент Реала Флорентино Перес рассматривает возможность назначить Роберто Де Дзерби. Представители мадридцев уже установили первые контакты со специалистом.

Отмечается, что Де Дзерби особенно ценят за его успешную работу с молодыми игроками. Руководство Реала считает, что их обновленная команда сможет прогрессировать под руководством 44-тренера и ему будет легче найти общий язык с коллективом.

Напомним, что Роберто де Дзерби возглавил Брайтон в сезоне 2022/23. Его действующее соглашение с английским клубом действует до 2026 года.

Напомним, что итальянский тренер работал с Шахтером.

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