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Реал заинтересован в трансфере таланта Барселоны

10:14 22 Читати українською
Реал заинтересован в трансфере таланта Барселоны
Ксавье Мбуямба / фото: Барселона

Нидерландский защитник Барселоны Ксавье Мбуямба попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов.

"Сейчас ситуация в Барселоне неоднозначна. Приближаются новые президентские выборы, возможно, в руководстве произойдут изменения, появятся новые люди. Сейчас в клубе очень беспокойно как с политической, так и со спортивной точки зрения. Вы видите, что в аренду могут отдать даже Ансу Фати, как можно прорваться другим талантливым игрокам?

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Почти все большие клубы спрашивали о Ксавье. Реал – среди них, они серьезно относятся к своей молодежной команде. Конечно, это может быть очень сложной сделкой. Ювентус и Интер тоже заинтересованы, но лучшее предложение у Челси", – цитирует агента игрока Карлоса Баросо Voetbal International.

К слову, Мбуямба стал игроком Барселоны в августе 2019 года, перейдя из нидерландского клуба МВИ Маастрихт за 310 тыс евро. Он еще ни разу не появлялся в основной команде каталонского клуба, находясь в команде U-19.

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Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Ксавье Мбуямба Ксавье Мбуямба
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