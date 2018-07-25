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Реал заинтересован в трансфере Кавани

15:13 127 Читати українською
Реал заинтересован в трансфере Кавани
Эдинсон Кавани / фото: ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Реал заинтересован в переходе нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает AS. По информации издания, в кандидатуре уругвайца "сливочные" видят замену Криштиану Роналду, перешедшего в Ювентус.

Трансфер Роналду – большой позитив для самого Криштиану, Ювентуса и Реала

Отмечается, что мадридцы могут рассчитывать на успех в переговорах с парижанами. Кавани нельзя назвать в ПСЖ неприкосновенным, в отличие от Неймара и Мбаппе.

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