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Реал заинтересовался вундеркиндом Спортинга – он может заменить легенду клуба

4 августа 21:58 - Читати українською
Реал заинтересовался вундеркиндом Спортинга – он может заменить легенду клуба
Нуно Мендеш / Фото ФК Спортинг

Реал продолжает усиливаться молодыми талантами, на этот раз на прицеле португальский игрок.

18-летний защитник Спортинга Нуно Мендеш может усилить мадридский клуб, сообщает Record.

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Руководство Реала рассматривает молодого португальца в качестве потенциальной замены 32-летнему Марсело. Реал уже контактировал с лиссабонским клубом относительно трансфера Нуно, его клаусула составляет 45 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Мендеш провел 9 матчей за основную команду Спортинга.

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