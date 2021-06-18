Защитник Ромы и сборной Италии Леонардо Спинаццола может присоединиться к мадридскому Реалу уже в текущее трансферное окно.

Реал начал переговоры с Ромой о переходе защитника Леонардо Спинаццолы, сообщает AS. Представители клубов уже провели встречу, на которой обсудили возможность трансфера.

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Отмечается, что Мадрид готов включить в сделку Борху Майораля, который прошлый сезон провел в составе Ромы. Римляне должны были выкупить игрока за 20 млн евро, но теперь могут провести обмен игроками без доплаты с обеих сторон.

К слову, Спинаццола провел 39 матчей в составе Ромы в прошлом сезоне, записав в свой актив 2 гола и 8 ассистов. Майораль же отыграл за римлян в 47 встречах, отметившись 17 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

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