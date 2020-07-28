Реал заинтересовался рекордсменом Севильи

Чемпион Испании следит за 21-летним защитником нервионцев Жюлем Кунде, который стал одним из открытий Ла Лиги 2019/20.

Мадридский Реал следит за прогрессом молодого защитника Жюля Кунде, выступающего за Севилью. Зинедин Зидан видит в своем соотечественнике возможное усиление. Правда, до конкретного предложения пока дело не дошло, информирует ESPN.

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Пара Рамос – Варан сейчас является безальтернативной, но Кунде в будущем может стать заменой Рамосу, который в свое время перебрался в Реал из той же Севильи. Зидан считает, что молодой защитник имеет все возможности для дальнейшего прогресса. Реал понимает, что цена на Кунде будет только расти, поэтому вполне может подписать центрбека в текущее трансферное окно.

Кунде перебрался в Севилью год назад из Бордо за 25 млн евро, став самым дорогим трансфером в истории испанского клуба. В сезоне 2019/20 француз провел 36 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

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