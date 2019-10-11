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Реал заинтересовался рекордсменом Лиги чемпионов Холандом

12:36 69 Читати українською
Реал заинтересовался рекордсменом Лиги чемпионов Холандом
Эрлинг Холанд / Getty Images

В сферу интересов мадридского клуба попал норвежский форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд.

Нападающий австрийского Зальцбурга Эрлинг Холланд попал на карандаш к скаутам "сливочных", сообщает AS. Норвежский форвард в текущем сезоне Лиги чемпионов оформил хет-трик в матче с Генком и даже забил мяч в сетку ворот Ливерпуля.

Холанд: Мне надоели слухи о моем трансфере

При росте 1,94 м норвежец играет в стиле таранного форварда. "Королевский клуб" пытается омолодить состав: Кариму Бензема уже 32 года и Флонетино Перес подумывает о скорой замене основного нападающего Реала. Правда, у Реала уже есть молодой Лука Йович, которому в конце декабря исполнится 22 года, однако Холланд – вклад в будущее клуба, тем более что его трансферная стоимость со временем может резко возрасти.

Напомним, стоимость Холланда оценивается в 12 млн евро. Зальцбург в 2018 году приобрел футболиста у норвежского Мольде за 5 млн евро.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Флорентино Перес Лука Йович Лука Йович Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Карим Бензема Карим Бензема Зальцбург Зальцбург
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