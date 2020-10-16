Реал планирует серьезно усилить состав следующим летом и размышляет о подписании Рейны, сообщает Marca.

Реал не ограничится Мбаппе – мадридцы настроены "взорвать" трансферный рынок следующим летом

Правда, американец не является главной целью "сливочных", ведь королевский клуб мечтает совместить двух самых перспективных форвардов мира – Мбаппе и Холанда, и сосредоточится на переговорах по ним. Интересно, что контракт Рейны с Боруссией завершается уже следующим летом.

К слову, Джованни провел 5 матчей в составе дортмундцев в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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