В Чемпионшипе подвели итоги сезона 2024/25 – лучшим молодым игроком признали хавбека Сандерленда Джоба Беллингема.

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По информации Marca, такие выступления Беллингема-младшего привлекли внимание топовых европейских клубов, среди которых выделяют и мадридский Реал, за который выступает его старший брат. Сейчас Джоб имеет серьезную задачу – попробовать с Сандерлендом получить последнюю путевку в АПЛ путем плей-офф Чемпионшипа.

Добавим, что Джоб Беллингем провел в текущем сезоне 39 матчей за Сандерленд, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.

A sensational campaign from our number seven.



Jobe is the @SkyBetChamp's Young Player of the Season! pic.twitter.com/ulXGwBEAPb — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) April 27, 2025

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