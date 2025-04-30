Реал заинтересовался братом Беллингема – он стал лучшим молодым игроком Чемпионшипа и претендует на выход в АПЛ
Полузащитник Сандерленда Джоб Беллингем своими выступлениями во втором английском дивизионе привлек внимание топовых клубов.
В Чемпионшипе подвели итоги сезона 2024/25 – лучшим молодым игроком признали хавбека Сандерленда Джоба Беллингема.
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По информации Marca, такие выступления Беллингема-младшего привлекли внимание топовых европейских клубов, среди которых выделяют и мадридский Реал, за который выступает его старший брат. Сейчас Джоб имеет серьезную задачу – попробовать с Сандерлендом получить последнюю путевку в АПЛ путем плей-офф Чемпионшипа.
Добавим, что Джоб Беллингем провел в текущем сезоне 39 матчей за Сандерленд, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.
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