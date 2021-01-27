Реал задолжал около 1 млрд евро
20:53 - Читати українською
Финансовую ситуацию в Реале трудно назвать благоприятной.
По состоянию на завершение сезона 2019/20 валовой долг мадридского Реала составил 901 млн евро, сообщает Sport.ES.
ПСЖ предложил Рамосу контракт на три года, – Onda Cero
Такие неутешительные результаты финансового подсчета вызваны пандемией, которая негативно повлияла почти на источники прибыли королевского клуба.
В нынешнем сезоне Ла Лиги после 19-ти туров Реал расположился на второй строчке, уступая Атлетико на 7 зачетных баллов. Также подопечные Зидана продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала поборются с Аталантой.
Барса не повернула 200 мільйонів за трансфери: Ліверпуль – найбільший "кредитор", а росіяни – перші у списку боржників
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter