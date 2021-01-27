По состоянию на завершение сезона 2019/20 валовой долг мадридского Реала составил 901 млн евро, сообщает Sport.ES.

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Такие неутешительные результаты финансового подсчета вызваны пандемией, которая негативно повлияла почти на источники прибыли королевского клуба.

В нынешнем сезоне Ла Лиги после 19-ти туров Реал расположился на второй строчке, уступая Атлетико на 7 зачетных баллов. Также подопечные Зидана продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала поборются с Аталантой.

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