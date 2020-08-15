Реал за смешную сумму отпустил звездного воспитанника в Сельту

Атакующий хавбек "сливочных" Мигель Баэса присоединился к Сельте, информирует официальный сайт галисийского клуба.

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Личный контракт рассчитан на пять лет. По неофициальным источникам, сумма трансфера составила всего 2,5 млн евро. Баэса был лидером Реал Кастильи (9 голов и 4 ассиста в 26 матчах Сегунды Б), но в первой команде мадридцев шанса так и не получил.

Напомним, в прошлом Сельта едва избежала вылета из Примеры, заняв 17 место турнирной таблицы и опередив Леганес всего на очко.

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