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Реал за смешную сумму отпустил звездного воспитанника в Сельту

19:17 - Читати українською
Реал за смешную сумму отпустил звездного воспитанника в Сельту
Мигель Баэса / Сайт Реала

Очередной молодой игрок Реала отправился в другой клуб ради игровой практики.

Атакующий хавбек "сливочных" Мигель Баэса присоединился к Сельте, информирует официальный сайт галисийского клуба.

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Личный контракт рассчитан на пять лет. По неофициальным источникам, сумма трансфера составила всего 2,5 млн евро. Баэса был лидером Реал Кастильи (9 голов и 4 ассиста в 26 матчах Сегунды Б), но в первой команде мадридцев шанса так и не получил.

Напомним, в прошлом Сельта едва избежала вылета из Примеры, заняв 17 место турнирной таблицы и опередив Леганес всего на очко.

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